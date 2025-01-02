«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Розгляд апеляційним судом апеляційної скарги є неналежним, якщо таку скаргу було викладено іноземною мовою без здійснення її перекладу, а проведену цим судом процедуру апеляційного перегляду кримінального провадження в цілому не можна вважати справедливою. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 25 листопада 2024 року по справі №755/25/21.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили особу за ч. 3 ст. 187 КК. Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, засуджений, який є громадянином Республіки Грузії, подав апеляційну скаргу.

У ній він російською мовою зазначив найменування суду апеляційної інстанції, своє прізвище та ім’я з посилання на свій процесуальний статус у кримінальному провадженні, дату свого народження, статтю за якою він обвинувачується, і номер справи. Зміст скарги засуджений виклав грузинською мовою.

Апеляційний суд, отримавши цю апеляційну скаргу, відкрив провадження. У судовому засіданні головуюча суддя здійснила у справі доповідь, оголосила про надходження до апеляційного суду апеляційних скарг сторони захисту та акцентувала, що апеляційна скарга засудженого подана грузинською мовою.

Також суддя вказала, що зміст скарг засудженого і його захисника є аналогічними, апелянти просять скасувати вирок суду та ухвалити новий, відповідно до якого закрити кримінальне провадження щодо засудженого на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Водночас через перекладача суддя уточнила вимогу засудженого, зазначену в його апеляційній скарзі, та засуджений повідомив, що просить його виправдати, оскільки не вчиняв інкримінованого йому злочину.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС дійшов висновку, що апеляційний суд не забезпечив належного розгляду апеляційної скарги засудженого, а тому проведену цим судом процедуру апеляційного перегляду в цілому не можна вважати справедливою.

Апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою, викладеною грузинською мовою, тим самим прийняв її до розгляду і констатував, що вона буде предметом апеляційного перегляду, а її доводи — оцінені під час такого перегляду. Однак, прийнявши цю скаргу засудженого, апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку суду стосовно засудженого не здійснив заходів для її перекладу.

Такі дії суду апеляційної інстанції очевидно вказують на те, що суд і учасники судового провадження, які отримали копії скарги, не могли ознайомитися з її змістом через мовний бар’єр і, серед іншого, реалізувати своє право на подання заперечень на викладені в ній доводи.

Також з тексту рішення апеляційного суду, як і з матеріалів справи в цілому, незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою, та з доводами, якими засуджений обґрунтовував незаконність ухваленого щодо нього вироку. Попри це, за результатом апеляційної процедури, апеляційний суд дійшов висновку про необґрунтованість викладених у скарзі доводів і залишив цю скаргу без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.