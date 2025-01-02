Кабмин внес изменения в Положение о Министерстве развития общин и территорий

Изменения касаются формирования и реализации государственной политики в сфере защиты прав принудительно перемещенных лиц, реинтеграции граждан с временно оккупированной территории, поддержки ВПЛ.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины дополнил и расширил перечень задач Министерства развития общин и территорий. Соответствующее постановление №1545 было принято 31 декабря 2024 года.

В частности, речь идет о формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав принудительно перемещенных (депортированных) лиц, реинтеграции граждан с временно оккупированной территории, поддержки внутренне перемещенных лиц, а также о восстановлении и развитии мира и развитии временно оккупированной территории после ее реинтеграции.

«Есть также новые важнейшие задачи по временно оккупированной территории и соблюдению норм международного гуманитарного права на всей территории Украины (за исключением координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах)», - сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Также там добавили, что продолжаем изменяться в важных деталях.

«Название «Минразвития» уже давно закрепилось в повседневном общении и публичных коммуникациях, а теперь оно формально внесено Правительством в Положение о Министерстве развития общин и территорий Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения облегчат использование официального сокращенного названия в деловой документации и коммуникации Минразвития.

Напомним, 6 сентября 2024 года Кабинет Министров Украины сменил название Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Министерство развития общин и территорий Украины.

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