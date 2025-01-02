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Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против политики ЕС и импорта из Украины

15:00, 2 января 2025
Фермеры Польши 3 января будут протестовать в Варшаве.
Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против политики ЕС и импорта из Украины
Источник фото: x.com/WarNewsPL1
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Польские фермеры запланировали масштабную акцию протеста в Варшаве 3 января. В частности, один из пунктов, против которого они будут выступать, касается импорта из Украины. Об этом пишет издание Farmer.pl.

Демонстрация состоится в 14:00 перед представительством Европейской комиссии, а затем протестующие отправятся к Национальному театру.

Организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в который входит 21 объединение польских фермеров.

«Все сельскохозяйственные организации в нашей стране будут протестовать против вредной политики Европейского Союза, против госпожи Урсулы фон дер Ляен, которая навязывает эту политику, что приведет к закрытию наших хозяйств», – отметил лидер НСЗЗ индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Обшанский.

Фермеры будут выступать против:

  • соглашения с Mercosur (экономическим союзом государств в Южной Америке),
  • зеленого курса,
  • импорта из Украины,
  • уничтожение польских лесов и охоты,
  • вымирания польской экономики.

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Польша ЕС

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