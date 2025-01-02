Польские фермеры планируют масштабную акцию протеста против политики ЕС и импорта из Украины

Фермеры Польши 3 января будут протестовать в Варшаве.

Источник фото: x.com/WarNewsPL1

Польские фермеры запланировали масштабную акцию протеста в Варшаве 3 января. В частности, один из пунктов, против которого они будут выступать, касается импорта из Украины. Об этом пишет издание Farmer.pl.

Демонстрация состоится в 14:00 перед представительством Европейской комиссии, а затем протестующие отправятся к Национальному театру.

Организатором протеста выступает Союз сельскохозяйственных организаций, в который входит 21 объединение польских фермеров.

«Все сельскохозяйственные организации в нашей стране будут протестовать против вредной политики Европейского Союза, против госпожи Урсулы фон дер Ляен, которая навязывает эту политику, что приведет к закрытию наших хозяйств», – отметил лидер НСЗЗ индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Обшанский.

Фермеры будут выступать против:

соглашения с Mercosur (экономическим союзом государств в Южной Америке),

зеленого курса,

импорта из Украины,

уничтожение польских лесов и охоты,

вымирания польской экономики.

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