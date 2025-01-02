Шмыгаль о реформе МСЭК – новым командам передали уже более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали

Экспертным командам передали более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 января по поручению Президента Украины Владимира Зеленского началась важная реформа медико-социальных экспертных комиссий, которая будет продолжаться и будет совершенствоваться в течение 2025 года.

Так, по словам Шмыгаля, уже с 1 января МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценивание повседневного функционирования лица, проводимое экспертными командами из врачей-практиков в многопрофильных больницах. Оценивание может быть очным, заочным, дистанционным или по месту нахождения или лечения. Вся информация будет фиксироваться в электронной системе.

Как отметил Премьер, уже определено 291 заведение здравоохранения, где сформировано более 1476 экспертных команд из более 5000 врачей-практиков.

«По состоянию на вечер 1 января 2025 экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых задержали в МСЭК. Эти дела будут рассмотрены в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел», - сообщил Денис Шмыгаль.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

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Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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