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Шмигаль про реформу МСЕК – новим командам передали уже понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали

15:18, 2 січня 2025
Експертним командам передали понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК.
Шмигаль про реформу МСЕК – новим командам передали уже понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з 1 січня на доручення Президента України Володимира Зеленського розпочалась важлива реформа медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року.

Так, за словами Шмигаля, уже з 1 січня, МСЕК припинили свою діяльність. На зміну їм запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях. Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

Як зазначив Прем’єр, уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків

«Станом на вечір 1 січня 2025 року експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ», - повідомив Денис Шмигаль.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ Денис Шмигаль МСЕК інвалідність

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