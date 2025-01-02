Польські фермери планують масштабну акцію протесту проти політики ЄС та імпорту з України

Фермери Польщі 3 січня протестуватимуть у Варшаві.

Джерело фото: x.com/WarNewsPL1

Польські фермери запланували масштабну акцію протесту у Варшаві 3 січня. Зокрема, один із пунктів, проти якого вони виступатимуть, стосується імпорту з України. Про це пише видання Farmer.pl.

Демонстрація відбудеться о 14:00 перед представництвом Європейської комісії, а потім протестувальники вирушать до Національного театру.

Організатором протесту виступає Союз сільськогосподарських організацій, до якої входить 21 обʼєднання польських фермерів.

«Всі сільськогосподарські організації в нашій країні будуть протестувати проти шкідливої політики Європейського Союзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка нав'язує цю політику, що призведе до закриття наших господарств», – зазначив лідер НСЗЗ індивідуальних фермерів «Солідарність» Томаш Обшанський.

Фермери виступатимуть проти:

угоди з Mercosur (економічним союзом держав у Південній Америці),

зеленого курсу,

імпорту з України,

знищення польських лісів та полювання,

вимирання польської економіки.

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