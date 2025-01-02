Практика судів
  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство розвитку громад та територій

16:30, 2 січня 2025
Зміни стосуються формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав примусово переміщених осіб, реінтеграції громадян з тимчасово окупованої території, підтримки ВПО.
Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство розвитку громад та територій
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України доповнив та розширив перелік завдань Міністерства розвитку громад та територій. Відповідна Постанова №1545 була ухвалена 31 грудня 2024 року.

Зокрема, йдеться про формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, реінтеграції громадян з тимчасово окупованої території, підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також про відновлення та розбудову миру й розвиток тимчасово окупованої території після її реінтеграції.

«Є також нові надважливі задачі щодо тимчасово окупованої території та дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (за виключенням координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин)», - повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Також там додали, що продовжуємо змінюватись у важливих деталях. Урядовою Постановою затверджено і нову скорочену назву Міністерства розвитку громад та територій. Відтепер замість «Мінінфраструктури» використовуватиметься назва «Мінрозвитку».

«Назва «Мінрозвитку» вже давно закріпилася у повсякденному спілкуванні і публічних комунікаціях, а тепер вона формально внесена Урядом у Положення про Міністерство розвитку громад та територій України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зміни полегшать використання офіційної скороченої назви у діловій документації та комунікації Мінрозвитку.

Нагадаємо, 6 вересня 2024 року Кабінет Міністрів України змінив назву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.

Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

На створення Вищого адміністративного суду потрібно буде 257,6 млн грн з бюджету

Мінюст з посиланням на ДСА навів розрахунки, скільки буде потрібно коштів з бюджету на створення Вищого адміністративного суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова