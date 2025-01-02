Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство розвитку громад та територій

Зміни стосуються формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав примусово переміщених осіб, реінтеграції громадян з тимчасово окупованої території, підтримки ВПО.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України доповнив та розширив перелік завдань Міністерства розвитку громад та територій. Відповідна Постанова №1545 була ухвалена 31 грудня 2024 року.

Зокрема, йдеться про формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав примусово переміщених (депортованих) осіб, реінтеграції громадян з тимчасово окупованої території, підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також про відновлення та розбудову миру й розвиток тимчасово окупованої території після її реінтеграції.

«Є також нові надважливі задачі щодо тимчасово окупованої території та дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України (за виключенням координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин)», - повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Також там додали, що продовжуємо змінюватись у важливих деталях. Урядовою Постановою затверджено і нову скорочену назву Міністерства розвитку громад та територій. Відтепер замість «Мінінфраструктури» використовуватиметься назва «Мінрозвитку».

«Назва «Мінрозвитку» вже давно закріпилася у повсякденному спілкуванні і публічних комунікаціях, а тепер вона формально внесена Урядом у Положення про Міністерство розвитку громад та територій України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зміни полегшать використання офіційної скороченої назви у діловій документації та комунікації Мінрозвитку.

Нагадаємо, 6 вересня 2024 року Кабінет Міністрів України змінив назву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Міністерство розвитку громад та територій України.

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