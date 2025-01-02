Пішов з життя голова Ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслав Антипченко

В’ячеслав Костянтинович Антипченко понад 45 років життя присвятив адвокатській діяльності.

На 72 році життя перестало битися серце голови Ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслава Антипченка. Про трагічну звістку повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

В’ячеслав Костянтинович понад 45 років життя присвятив адвокатській діяльності. Своїм покликанням вважав розбудову адвокатури Миколаївщини.

У 2008 році був обраний членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а у 2012 році – головою КДКА Миколаївської області. Після прийняття Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» займався втіленням норм у життя. Він налагодив облік адвокатів та ведення реєстру, прийняття присяг молодими фахівцями та розгляд скарг, вирішення питань захисту та допомоги для адвокатів. 3 2017 року працював головою Ради адвокатів регіону. Він активно підтримував освітні програми для адвокатів, займався організацією навчальних семінарів. Був одним з фундаторів відзнаки «Юрист року Миколаївщини».

Під час війни завдяки його принциповій позиції Рада адвокатів Миколаївської області не зупинила свою діяльність, а будівля Ради стала центром розвитку адвокатури та комунікацій між адвокатами. Також він налагодив постачання гуманітарної допомоги в регіон.

16 січня В’ячеславу Костянтиновичу мало виповнитися 72 роки.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Костянтиновича.