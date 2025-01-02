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Пішов з життя голова Ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслав Антипченко

15:36, 2 січня 2025
В’ячеслав Костянтинович Антипченко понад 45 років життя присвятив адвокатській діяльності.
Пішов з життя голова Ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслав Антипченко
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На 72 році життя перестало битися серце голови Ради адвокатів Миколаївської області В’ячеслава Антипченка. Про трагічну звістку повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

В’ячеслав Костянтинович понад 45 років життя присвятив адвокатській діяльності. Своїм покликанням вважав розбудову адвокатури Миколаївщини.

У 2008 році був обраний членом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а у 2012 році – головою КДКА Миколаївської області. Після прийняття Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» займався втіленням норм у життя. Він налагодив облік адвокатів та ведення реєстру, прийняття присяг молодими фахівцями та розгляд скарг, вирішення питань захисту та допомоги для адвокатів. 3 2017 року працював головою Ради адвокатів регіону. Він активно підтримував освітні програми для адвокатів, займався організацією навчальних семінарів. Був одним з фундаторів відзнаки «Юрист року Миколаївщини».

Під час війни завдяки його принциповій позиції Рада адвокатів Миколаївської області не зупинила свою діяльність, а будівля Ради стала центром розвитку адвокатури та комунікацій між адвокатами. Також він налагодив постачання гуманітарної допомоги в регіон.

16 січня В’ячеславу Костянтиновичу мало виповнитися 72 роки.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким В’ячеслава Костянтиновича.

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