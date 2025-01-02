У Німеччині підтримують ідею відправки миротворців в Україну, але не своїх військових — опитування

56% опитаних німців підтримують відправлення миротворчих сил в Україну.

У Німеччині понад половина громадян підтримують ідею відправки миротворців в Україну. Опитування проводила з 20 по 23 грудня соціологічна служба YouGov, передає DW.

Зокрема, 56% опитаних німців підтримують відправлення миротворців в Україну, а 19% загалом виступає проти такого кроку.

Водночас лише 23% підтримують участь німецьких сил, а 33% проти участі Бундесверу.

Також, згідно з даними опитування, кожен четвертий не має певної думки з цього питання.

Раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дипломати та посадовці ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили би за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США.

Також Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

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