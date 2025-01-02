Курс євро впав до найнижчого рівня щодо долара з 2022 року

Євро впав до долара до мінімуму за два роки.

Курс євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Таке зниження сталося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у грошово-кредитній політиці з політикою США, пише Bloomberg.

Курс євро знизився на 0,4% до 1,0314 долара – це найнижчий рівень з листопада 2022 року. Тільки з кінця вересня 2024 року курс знизився приблизно на 8%.

Агентство зазначає, що євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Раніше ми писали, що наприкінці 2024 року Нацбанк різко збільшив продаж валюти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.