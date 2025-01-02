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Курс євро впав до найнижчого рівня щодо долара з 2022 року

15:30, 2 січня 2025
Євро впав до долара до мінімуму за два роки.
Курс євро впав до найнижчого рівня щодо долара з 2022 року
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Курс євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Таке зниження сталося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у грошово-кредитній політиці з політикою США, пише Bloomberg.

Курс євро знизився на 0,4% до 1,0314 долара – це найнижчий рівень з листопада 2022 року. Тільки з кінця вересня 2024 року курс знизився приблизно на 8%.

Агентство зазначає, що євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торговельних мит США, і очікування, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система США. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Раніше ми писали, що наприкінці 2024 року Нацбанк різко збільшив продаж валюти.

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євро курс долара

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