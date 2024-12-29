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Наприкінці року Нацбанк різко збільшив продаж валюти

18:51, 29 грудня 2024
Цього тижня НБУ продав на 208,3 млн доларів більше, ніж минулого тижня.
Наприкінці року Нацбанк різко збільшив продаж валюти
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З 23 по 27 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 625,9 млн дол, при цьому не купував валюту. Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 23 по 27 грудня Нацбанк продав 1625,9 млн дол, що на 208,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. Також це найбільший показник за рік. При цьому Нацбанк не купував валюту.

Також варто додати, що за останні три тижні НБУ продавав більше 4 млрд дол.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що темпи девальвації гривні проти долара пришвидшились, утім по року динаміка курсу буде трохи кращою за прогноз в бюджеті.

Додамо, раніше офіційний курс долара виріс та оновив історичний рекорд.

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НБУ

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