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Азербайджан посилив правила перебування для громадян Росії

17:21, 29 грудня 2024
З 1 січня 2025 року росіяни, які прибувають до Азербайджану у безвізовому порядку, зможуть перебувати в країні не більше 90 днів протягом одного календарного року.
Азербайджан посилив правила перебування для громадян Росії
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Як відомо, в Азербайджані анонсували посилення для громадян Росії правил перебування у країні.

29 грудня стало відомо, що уряд Азербайджану вніс зміни до термінів тимчасового перебування громадян Росії на території Азербайджанської Республіки з 1 січня 2025 року.

У постанові сказано, що «громадяни Російської Федерації та особи без громадянства, які постійно проживають до РФ, які прибувають до Азербайджанської Республіки в безвізовому порядку, не можуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року».

Постанову вже підписав прем'єр-міністр Алі Асадов.

Варто додати, що рішення про запровадження обмежень було ухвалено на тлі напружених відносин між Азербайджаном та Росією після авіакатастрофи рейсу Embraer 190 Azerbaijan Airlines, що сталася 25 грудня.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що літак Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи, був обстріляний із землі. Також вимагає від Росії визнання вини за подію та виплати компенсації постраждалим та їхнім сім'ям.

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росія Азербайджан

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