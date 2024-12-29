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Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

17:21, 29 декабря 2024
С 1 января 2025 года россияне, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, смогут находиться в стране не более 90 дней в течение одного календарного года.
Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России
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Как известно, в Азербайджане анонсировали ужесточение для граждан России правил пребывания в стране.

29 декабря стало известно, что правительство Азербайджана внесло изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики с 1 января 2025 года.

В постановлении сказано, что «граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года».

Постановление уже подписал премьер-министр Али Асадов.

Стоит добавить, что решение о введении ограничений было принято на фоне напряженных отношений между Азербайджаном и Россией после авиакатастрофы рейса Embraer 190 Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие, был обстрелян с земли. Также он публично потребовал от России признания вины за произошедшее и выплаты компенсаций пострадавшим и их семьям.

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