Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

С 1 января 2025 года россияне, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, смогут находиться в стране не более 90 дней в течение одного календарного года.

Как известно, в Азербайджане анонсировали ужесточение для граждан России правил пребывания в стране.

29 декабря стало известно, что правительство Азербайджана внесло изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики с 1 января 2025 года.

В постановлении сказано, что «граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года».

Постановление уже подписал премьер-министр Али Асадов.

Стоит добавить, что решение о введении ограничений было принято на фоне напряженных отношений между Азербайджаном и Россией после авиакатастрофы рейса Embraer 190 Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие, был обстрелян с земли. Также он публично потребовал от России признания вины за произошедшее и выплаты компенсаций пострадавшим и их семьям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.