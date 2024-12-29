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В конце года Нацбанк резко увеличил продажу валюты

18:51, 29 декабря 2024
На этой неделе НБУ продал на 208,3 млн долларов больше, чем на прошлой неделе.
В конце года Нацбанк резко увеличил продажу валюты
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С 23 по 27 декабря Национальный банк Украины продал на межбанке 1 млрд 625,9 млн долл., при этом не покупал валюту. Об этом известно из статистики НБУ.

За период с 23 по 27 декабря Нацбанк продал 1625,9 млн долл., что на 208,3 млн долл. больше, чем на прошлой неделе. Также это самый большой показатель за год. При этом Нацбанк не покупал валюту.

Также следует добавить, что за последние три недели НБУ продавал более 4 млрд долларов.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что темпы девальвации гривны против доллара ускорились, впрочем по году динамика курса будет немного лучше прогноза в бюджете.

Также сообщалось, что официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд.

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НБУ

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