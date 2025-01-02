В Украину идут похолодание и снег

В Карпатах ночью прогнозируется снег с порывами ветра 20-25 м/с и метелью.

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В пятницу, 3 января, в ряде областей Украины прогнозируется мокрый снег и сильный ветер.

В Карпатах ночью будет сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с и метелью. Температура будет 1-6° мороза.

На Закарпатье объявлен I уровень опасности. В регионе ожидается дождь и мокрый снег.

Ночью в западных, северных и Винницких областях днем ​​в Украине, кроме юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

В Украине температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. Впрочем, днем ​​в центральных областях столбики термометров покажут до +5°. +5-10°.

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