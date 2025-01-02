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Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

16:20, 2 січня 2025
«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.
Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу
Фото: Vitaliy Bezgin \ facebook
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Кількість громад зміниться і з'явиться інструмент для корекції меж областей (за винятком ТОТ і зони бойових дій). Старостинські округи отримають своє моделювання від держави. Відповідну реформу анонсував голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

«Законодавство про адміністративно-територіальний устрій не має регулювання щодо громад. Ми досі витрачаємо час та ресурси ОМСів на встановлення меж населених пунктів, хоча державу мали б турбувати лише зовнішні межі громад, а все, що всередині - є внутрішнім господарством, в яке не має втручатись центральна влада.

Паралельно із законодавством про межі громад ми розробимо нову методику спроможності, щоб мінімізувати політичні впливи на процес корекції АТУ, який є неминучим.

Нам необхідні інструменти для корекції меж областей та районів. Крім того, час планувати статистичні регіони щодо майбутньої роботи в межах політики згуртованості ЄС.

Перейменування громад. Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади. Чудово, що міністерство вже на фінальній стадії із законопроектом.

Держава надасть своє бачення щодо оптимальної мережі старостинських округів для громад. Воно носитиме рекомендаційний характер» - зазначив він.

За словами Безгіна, «це стислий перелік змін до законодавства та розробки інструментів про адміністративно-територіальний устрій, яких ми потребуємо вже в цьому році або одразу по завершенню війни, тому готувати їх почнемо вже».

Автор: Наталя Мамченко

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Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

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