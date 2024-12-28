В Киевской области восстановили разрушенный войной мост, фото

Строители восстановили 12 опор моста и построили две новые.

Фото: facebook.com/agency.for.restoration

В Киевской области восстановили мост через реку Тетерев, который был разрушен в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Мост расположен на автомобильной дороге международного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин, объединяющий столицу с границей с Европейским Союзом.

В рамках проекта восстановления, выполнили комплекс работ:

▪ восстановили 12 опор моста и построили две новые;

▪ устроили пролетные строения, выполнили гидроизоляцию и уложили асфальтобетонное покрытие;

▪ смонтировали перильное и барьерное ограждение и установили современную систему водоотвода с очистными сооружениями.

Движение для всех видов автотранспорта открыто.

Среднесуточная интенсивность движения: 5687 автомобилей в сутки.

Перспективная интенсивность движения: 6473 автомобиля в сутки.

Расчетная скорость движения: 90 км/ч.

Срок эксплуатации моста: 85 лет.

«Сейчас продолжаем работы – устанавливаем освещение на мосту и подходах. Завершим благоустройство близлежащих территорий и установим все инженерные сети в 2025 году», – добавили в ведомстве.

Фото: facebook.com/agency.for.restoration

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.