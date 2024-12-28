Студия Disney отказалась от трансгендерного персонажа в мультсериале «Выиграй или проиграй»

Компания не хочет вызвать недовольство родителей, которые могут считать такие темы слишком сложными или ненадлежащими для обсуждения с детьми.

Студия Disney удалила из будущего анимационного сериала Win or Lose («Выиграй или проиграй»). сюжетную линию, связанную с трансгендерами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Мультсериал от компании Pixar выйдет 19 февраля на стриминговом сервисе Disney+. Он будет содержать 8 эпизодов.

Сериал рассказывает о смешанной школьной команде по софтболу под названием Pickles за неделю до их игры за звание чемпиона. Каждый из восьми эпизодов посвящен жизни персонажа вне поля и показывает его как игрока, отца, тренера или судьи.

Запланированную ранее сюжетную линию о трансгендерах изъяли из сериала. Это подтвердил представитель Disney.

В компании сделали это, чтобы не вызвать недовольства родителей, которые могут посчитать такие темы слишком сложными или неподобающими для обсуждения с детьми, указывает издание.

«Когда речь идет об анимационном контенте для молодой аудитории, мы понимаем, что многие родители предпочли бы обсуждать определенные темы со своими детьми на своих условиях и в соответствии со своими временными рамками», - говорится в заявлении.

Персонажа оставили в сериале, но несколько строчек диалога, указывающих на его гендерную идентичность, удалили. Источник, близкий к проекту, сообщил, что студия приняла решение сменить курс несколько месяцев назад.

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