Фиктивное отцовство для выезда за границу — в Одесской области будут судить организатор схемы

Женщины разработали схему по созданию фальшивых документов о рождении несуществующих детей, чтобы предоставить фиктивное отцовство мужчине, уже имеющему одного ребенка.

В Одесской области будут судить двух организаторов схемы фиктивного отцовства для незаконного выезда военнообязанного за границу. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Как установило следствие, обвиняемые помогли покинуть страну 39-летнему военнообязанному мужчине, который подлежал мобилизации и не имел законных оснований пересекать границу.

Злоумышленницы разработали схему по созданию фальшивых документов о рождении несуществующих детей, чтобы предоставить фиктивное отцовство мужчине, который уже имел одного ребенка.

Так, сперва одна из женщин заказала изготовление поддельных медицинских справок, подтверждающих якобы рождение двух детей в 2019 и 2021 годах, с указанием, что ее сообщница является их матерью, а мужчина – отцом.

В дальнейшем эти документы были представлены в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, где была осуществлена ​​регистрация детей с соответствующими данными, на основании которых мужчине удалось неоднократно пересечь государственную границу.

Организаторы получили за свои услуги вознаграждение в размере 1000 долларов.

Также сообщено о подозрении врачу, причастному к незаконной сделке, продолжается следствие.

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