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Фіктивне батьківство для виїзду за кордон — на Одещині судитимуть організаторок схеми

16:31, 28 грудня 2024
Жінки розробили схему зі створення фальшивих документів про народження неіснуючих дітей, щоб надати фіктивне батьківство чоловікові, який вже мав одну дитину.
Фіктивне батьківство для виїзду за кордон — на Одещині судитимуть організаторок схеми
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На Одещині судитимуть двох організаторок схеми фіктивного батьківства для незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, обвинувачені допомогли покинути країну 39-річному військовозобов'язаному чоловіку, який підлягав мобілізації та не мав законних підстав перетинати кордон.

Зловмисниці розробили схему зі створення фальшивих документів про народження неіснуючих дітей, щоб надати фіктивне батьківство чоловікові, який вже мав одну дитину.

Так, спершу одна із жінок замовила виготовлення підроблених медичних довідок, які підтверджували нібито народження двох дітей у 2019 і 2021 роках, із зазначенням, що її спільниця є їх матір’ю, а зазначений чоловік – батьком.

У подальшому ці документи були подані до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, де було здійснено реєстрацію дітей з відповідними даними, на підставі яких чоловіку вдалося неодноразово перетнути державний кордон.

Організаторки отримали за свої послуги винагороду у розмірі 1000 доларів.

Також повідомлено про підозру лікарці, яка була причетна до незаконної оборудки, триває слідство.

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прокуратура Одеса

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