Студія Disney відмовилась від трансгендерного персонажа у мультсеріалі «Виграй або програй»

Компанія не хоче викликати невдоволення батьків, які можуть вважати такі теми надто складними чи неналежними для обговорення з дітьми.

Студія Disney видалила із майбутнього анімаційного серіалу Win or Lose («Виграй або програй»). сюжетну лінію, пов'язану з трансгендерами. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Мультсеріал від компанії Pixar вийде 19 лютого на стримінговому сервісі Disney+. Він міститиме 8 епізодів.

Серіал розповідає про змішану шкільну команду зі софтболу під назвою Pickles за тиждень до їхньої гри за звання чемпіона. Кожен із восьми епізодів присвячений життю персонажа поза полем та показує його як гравця, батька, тренера чи судді.

Заплановану раніше сюжетну лінію про трансгендерів вилучили з серіалу. Це підтвердив представник Disney.

У компанії зробили це, щоб не викликати невдоволення батьків, які можуть вважати такі теми надто складними чи неналежними для обговорення з дітьми, вказує видання.

«Коли йдеться про анімаційний контент для молодої аудиторії, ми розуміємо, що багато батьків воліли б обговорювати певні теми зі своїми дітьми на своїх умовах і відповідно до своїх часових рамок», - йдеться в заяві.

Персонажа залишили в серіалі, але кілька рядків діалогу, які вказують на його гендерну ідентичність, видалили. Джерело, близьке до проекту, повідомило, що студія ухвалила рішення змінити курс кілька місяців тому.

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