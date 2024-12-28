На Київщині відновили зруйнований війною міст, фото

На Київщині відновили міст через річку Тетерів, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Міст розташований на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.
В рамках проекту відбудови, виконали комплекс робіт:
▪ відновили 12 опор мосту та збудувала дві нові;
▪ влаштували прогонові будови, виконали гідроізоляцію та уклали асфальтобетонне покриття;
▪ змонтували перильне та бар’єрне огородження та встановили сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.
Рух для всіх видів автотранспорту відкрито.
Середньодобова інтенсивність руху: 5687 автомобілів на добу.
Перспективна інтенсивність руху: 6473 автомобілі на добу.
Розрахункова швидкість руху: 90 км/год.
Строк експлуатації моста: 85 років.
«Наразі продовжуємо роботи – встановлюємо освітлення на мосту та підходах. Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році», - додали у відомстві.
Фото: facebook.com/agency.for.restoration
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