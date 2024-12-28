Практика судів
  1. В Україні

На Київщині відновили зруйнований війною міст, фото

00:06, 28 грудня 2024
Будівельники відновили 12 опор мосту та збудували дві нові.
На Київщині відновили зруйнований війною міст, фото
Фото: facebook.com/agency.for.restoration
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині відновили міст через річку Тетерів, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст розташований на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

В рамках проекту відбудови, виконали комплекс робіт:

▪ відновили 12 опор мосту та збудувала дві нові;

▪ влаштували прогонові будови, виконали гідроізоляцію та уклали асфальтобетонне покриття;

▪ змонтували перильне та бар’єрне огородження та встановили сучасну систему водовідведення  з очищувальними спорудами.

Рух для всіх видів автотранспорту відкрито. 

Середньодобова інтенсивність руху: 5687 автомобілів на добу.

Перспективна інтенсивність руху: 6473 автомобілі на добу.

Розрахункова швидкість руху: 90 км/год.

Строк експлуатації моста: 85 років.

«Наразі продовжуємо роботи – встановлюємо освітлення на мосту та підходах. Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році», - додали у відомстві.

Фото: facebook.com/agency.for.restoration

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову

На певні посади військової служби можна буде призначити лише зі знанням англійської мови.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області