На Київщині відновили зруйнований війною міст, фото

Будівельники відновили 12 опор мосту та збудували дві нові.

Фото: facebook.com/agency.for.restoration

На Київщині відновили міст через річку Тетерів, який був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст розташований на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка поєднує столицю з кордоном із Європейським Союзом.

В рамках проекту відбудови, виконали комплекс робіт:

▪ відновили 12 опор мосту та збудувала дві нові;

▪ влаштували прогонові будови, виконали гідроізоляцію та уклали асфальтобетонне покриття;

▪ змонтували перильне та бар’єрне огородження та встановили сучасну систему водовідведення з очищувальними спорудами.

Рух для всіх видів автотранспорту відкрито.

Середньодобова інтенсивність руху: 5687 автомобілів на добу.

Перспективна інтенсивність руху: 6473 автомобілі на добу.

Розрахункова швидкість руху: 90 км/год.

Строк експлуатації моста: 85 років.

«Наразі продовжуємо роботи – встановлюємо освітлення на мосту та підходах. Завершимо благоустрій прилеглих територій та встановимо усі інженерні мережі в 2025 році», - додали у відомстві.

Фото: facebook.com/agency.for.restoration

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