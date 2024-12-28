Поліція Київщини відреагувала на відео, у якому працівник ТЦК кулаком розбив лобове скло автомобіля

У поліції заявили, що водій «скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто».

Поліція Київської області повідомила, що розпочала службове розслідування за фактом інциденту в столичному регіоні, під час якого працівник ТЦК розбив лобове скло автомобіля чоловіка.

У пресслужбі поліції області заявили, що під час перевірки військово-облікових документів, водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

«Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу», - повідомили у поліції.

Також там додали, що за виявленим фактом керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області розпочало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських.

Зазначимо, 28 грудня у соцмережах почало поширюватись відео, на якому зафіксовано, як працівник ТЦК на одному з блокпостів розбиває лобове скло автомобіля під час перевірки документів у супроводі поліції. Відомо, що подія сталася ще 26 грудня, але розголосу набула лише зараз.

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