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У Києві 19-річний хлопець запустив феєрверк, бо хотів привітати подругу з днем народження

16:49, 28 грудня 2024
Молодику загрожує до п’яти років обмеження волі.
У Києві 19-річний хлопець запустив феєрверк, бо хотів привітати подругу з днем народження
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У Києві затримали 19-річного хлопця, який запустив феєрверк. Він пояснив свої дії бажанням привітати подругу з днем народження. Про це повідомляє столична поліція.

Інцидент стався на Лісовому масиві у Деснянському районі.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий запустив феєрверк поблизу будинку, чим налякав місцевих мешканців.

«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, дізнавачі та оперативні співробітники. Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження», - розповіли в поліції.

З місця події поліцейські вилучили дві використані пускові установки, а порушника затримали.

«За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру», - йдеться у повідомленні.

Тепер фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Правоохоронці нагадали, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено.

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Національна поліція поліція Київ

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