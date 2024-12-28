В Киеве 19-летний парень запустил фейерверк, потому что хотел поздравить подругу с днем ​​рождения

Молодому человеку грозит до пяти лет ограничение свободы.

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В Киеве задержали 19-летнего парня, запустившего фейерверк. Он объяснил свои действия желанием поздравить подругу с днем ​​рождения. Об этом сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел на Лесном массиве в Деснянском районе.

Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный запустил фейерверк у дома, чем испугал местных жителей.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, дознаватели и оперативные сотрудники. В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего местного жителя, причастного к запуску салюта. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем ​​рождения», - рассказали в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли две использованные пусковые установки, а нарушителя задержали.

«По указанному факту дознаватели Деснянского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Решается вопрос об извещении нарушителю о подозрении», - говорится в сообщении.

Теперь фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Правоохранители напомнили, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения – запрещено.

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