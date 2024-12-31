В Киевской области в результате ракетной атаки частично разрушен дом, фото и видео

Из-за обстрела пострадала женщина.

В Киевской области в результате российской ракетной атаки частично разрушен частный дом. Об этом сообщили в ГСЧС.

"В одном из районов области после вражеских обстрелов произошло частичное разрушение частного жилого дома", – сообщили спасатели.

Киевская ОВА проинформировала, что есть одна потерпевшая 1975 года рождения. У женщины контузия и острая реакция на стресс, медики оказывают ей помощь.

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