Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области работники ТЦК сломали ногу мужчине — в СМИ появились подробности инцидента, видео

08:49, 3 января 2025
Между сотрудниками ТЦК и мужчиной произошла стычка, в результате которой военнообязанного госпитализировали.
В Полтавской области работники ТЦК сломали ногу мужчине — в СМИ появились подробности инцидента, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области между сотрудниками территориального центра комплектования и военнообязанным произошел конфликт. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина».

Указывается, что между сотрудниками ТЦК и мужчиной произошла стычка, в результате которой военнообязанный госпитализирован.

На видео, распространённом полтавчанкой Светланой Соломашенко, местные жители говорят, что работники ТЦК сломали ногу мужчине.

На кадрах также видны присутствующие сотрудники полиции, однако, что именно предшествовало конфликту, в результате которого мужчина оказался на холодной земле, осталось за кадром.

Пресс-служба Нацполиции Полтавщины сообщила, что обращение по этому поводу зафиксировали правоохранители — выясняются все обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Полтава силовой конфликт ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине собираются создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства

Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать Государственное агентство в форме АО, осуществляющего деятельность на коммерческой основе, и установить, что учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция является государством в лице Кабмина.

Прокурор сможет продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев без определения следственного судьи – законопроект Кабмина

Также законопроект предусматривает, что прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в случае непринятия процессуального решения или несовершения процессуального действия в предусмотренные законом сроки.

В Минздраве рассказали, как будут обеспечивать добропорядочность экспертных команд, которые будут работать вместо МСЭК

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки – в Минздраве объяснили, как будут обеспечивать добропорядочность экспертов.

Какие проблемы и интересные нюансы в деятельности Высшего антикоррупционного суда обнаружила Счетная палата – результаты аудита

Составить объективную картину процессуальной деятельности ВАКС оказалось непросто.

Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео