В Полтавской области работники ТЦК сломали ногу мужчине — в СМИ появились подробности инцидента, видео

Между сотрудниками ТЦК и мужчиной произошла стычка, в результате которой военнообязанного госпитализировали.

В Полтавской области между сотрудниками территориального центра комплектования и военнообязанным произошел конфликт. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина».

Указывается, что между сотрудниками ТЦК и мужчиной произошла стычка, в результате которой военнообязанный госпитализирован.

На видео, распространённом полтавчанкой Светланой Соломашенко, местные жители говорят, что работники ТЦК сломали ногу мужчине.

На кадрах также видны присутствующие сотрудники полиции, однако, что именно предшествовало конфликту, в результате которого мужчина оказался на холодной земле, осталось за кадром.

Пресс-служба Нацполиции Полтавщины сообщила, что обращение по этому поводу зафиксировали правоохранители — выясняются все обстоятельства происшествия.

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