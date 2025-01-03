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На Полтавщині працівники ТЦК зламали ногу чоловіку — у ЗМІ з’явилися подробиці інциденту, відео

08:49, 3 січня 2025
Між співробітниками ТЦК та чоловіком відбулася сутичка, внаслідок якої військовозобов’язаного шпиталізували.
На Полтавщині працівники ТЦК зламали ногу чоловіку — у ЗМІ з’явилися подробиці інциденту, відео
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На Полтавщині між співробітниками територіального центру комплектування та військовозобов’язаним стався конфлікт. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

Вказується, що між співробітниками ТЦК та чоловіком відбулася сутичка, внаслідок якої військовозобов’язаного шпиталізували.

На відео, яке поширила полтавка Світлана Соломашенко, місцеві мешканці говорять, що працівники ТЦК зламали ногу чоловікові.

На кадрах також видно присутніх співробітників поліції, однак, що саме передувало конфлікту, в результаті якого чоловік опинився на холодній землі, залишилося поза кадром.

Прес-служба Нацполіції Полтавщини повідомила, що звернення з цього приводу зафіксували правоохоронці — наразі з’ясовуються всі обставини події.

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Полтава силовий конфлікт ТЦК мобілізація

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