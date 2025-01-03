В Южный Буг вытекло растительное масло из-за падения обломков российских беспилотников, видео

Специалисты откачали уже 42 тонны масла.

В Николаеве в результате падения обломков беспилотников в ночь на 28 декабря повредился резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Произошла утечка масла на прилегающую территорию, она попала в реку Южный Буг. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

С целью ликвидации последствий материального резерва Николаева выделены сорбирующие боновые заграждения, которые специалисты ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории.

Сенкевич отметил, что все эти дни специалисты откачивали масло, речь идет о 42 тоннах. Также приобрели тонну абсорбента.

«После того как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом. Завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой почвы», – рассказал Сенкевич.

По словам мэра, якобы «веского негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло органического происхождения».

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