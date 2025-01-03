У Південний Буг витекла рослинна олія через падіння уламків російських безпілотників, відео

Наразі спеціалісти відкачали вже 42 тонни олії.

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У Миколаєві внаслідок падіння уламків безпілотників у ніч проти 28 грудня пошкодився резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Стався витік олії на прилеглу територію, вона потрапила в річку Південний Буг. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючі бонові загородження, які фахівці ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

Сєнкевич зазначив, що всі ці дні спеціалісти відкачували олію, йдеться про 42 тонни. Також придбали тонну абсорбенту.

«Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати абсорбентом. Завтра буде працювати бульдозер, аби збирати забруднений шар ґрунту», — розповів Сєнкевич.

За словами мера, нібито «вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження».

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