Безпечні покупки: що споживачам варто знати про маркування овочів і фруктів

17:10, 17 січня 2026
Маркування овочів і фруктів допомагає споживачам отримати достовірну інформацію про походження та якість продукції.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів наголошує, що маркування харчових продуктів відіграє ключову роль у захисті прав споживачів і дає змогу робити поінформований вибір. Це правило повною мірою поширюється і на свіжі овочі та фрукти, які реалізуються на території України.

Під час реалізації фасованих овочів і фруктів споживачеві має бути доступна така інформація:

  • назва продукції (вид овочів або фруктів);
  • країна походження;
  • найменування та адреса оператора ринку, який відповідає за продукт;
  • маса нетто (для фасованої продукції);
  • клас якості (за наявності);
  • сорт (якщо це передбачено стандартами).

Зазначається, що інформація повинна бути достовірною, зрозумілою та легко читатися, не вводити споживача в оману.

Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкова інформація доводиться до споживача на цінниках, табличках або в інший наочний спосіб. Зокрема, має бути зазначено:

  • назву продукту;
  • країну походження;
  • ціну за одиницю виміру.

Під час купівлі овочів і фруктів рекомендуємо споживачам:

  • не робити закупи у місцях стихійної торгівлі;
  • перевіряти наявність інформації про походження продукції;
  • звертати увагу на відповідність назви товару його зовнішньому вигляду;
  • уникати продукції без маркування або з нечіткими, пошкодженими написами.

