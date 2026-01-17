Безпечні покупки: що споживачам варто знати про маркування овочів і фруктів

Маркування овочів і фруктів допомагає споживачам отримати достовірну інформацію про походження та якість продукції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів наголошує, що маркування харчових продуктів відіграє ключову роль у захисті прав споживачів і дає змогу робити поінформований вибір. Це правило повною мірою поширюється і на свіжі овочі та фрукти, які реалізуються на території України.

Під час реалізації фасованих овочів і фруктів споживачеві має бути доступна така інформація:

назва продукції (вид овочів або фруктів);

країна походження;

найменування та адреса оператора ринку, який відповідає за продукт;

маса нетто (для фасованої продукції);

клас якості (за наявності);

сорт (якщо це передбачено стандартами).

Зазначається, що інформація повинна бути достовірною, зрозумілою та легко читатися, не вводити споживача в оману.

Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкова інформація доводиться до споживача на цінниках, табличках або в інший наочний спосіб. Зокрема, має бути зазначено:

назву продукту;

країну походження;

ціну за одиницю виміру.

Під час купівлі овочів і фруктів рекомендуємо споживачам:

не робити закупи у місцях стихійної торгівлі;

перевіряти наявність інформації про походження продукції;

звертати увагу на відповідність назви товару його зовнішньому вигляду;

уникати продукції без маркування або з нечіткими, пошкодженими написами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.