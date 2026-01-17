Безпечні покупки: що споживачам варто знати про маркування овочів і фруктів
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів наголошує, що маркування харчових продуктів відіграє ключову роль у захисті прав споживачів і дає змогу робити поінформований вибір. Це правило повною мірою поширюється і на свіжі овочі та фрукти, які реалізуються на території України.
Під час реалізації фасованих овочів і фруктів споживачеві має бути доступна така інформація:
- назва продукції (вид овочів або фруктів);
- країна походження;
- найменування та адреса оператора ринку, який відповідає за продукт;
- маса нетто (для фасованої продукції);
- клас якості (за наявності);
- сорт (якщо це передбачено стандартами).
Зазначається, що інформація повинна бути достовірною, зрозумілою та легко читатися, не вводити споживача в оману.
Для нефасованої продукції (на вагу) обов’язкова інформація доводиться до споживача на цінниках, табличках або в інший наочний спосіб. Зокрема, має бути зазначено:
- назву продукту;
- країну походження;
- ціну за одиницю виміру.
Під час купівлі овочів і фруктів рекомендуємо споживачам:
- не робити закупи у місцях стихійної торгівлі;
- перевіряти наявність інформації про походження продукції;
- звертати увагу на відповідність назви товару його зовнішньому вигляду;
- уникати продукції без маркування або з нечіткими, пошкодженими написами.
