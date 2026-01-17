Безопасные покупки: что потребителям следует знать о маркировке овощей и фруктов

Маркировка овощей и фруктов помогает потребителям получить достоверную информацию о происхождении и качестве продукции.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подчеркивает, что маркировка пищевых продуктов играет ключевую роль в защите прав потребителей и позволяет делать осознанный выбор. Это правило в полной мере распространяется и на свежие овощи и фрукты, которые реализуются на территории Украины.

При реализации фасованных овощей и фруктов потребителю должна быть доступна следующая информация:

наименование продукции (вид овощей или фруктов);

страна происхождения;

наименование и адрес оператора рынка, который отвечает за продукт;

масса нетто (для фасованной продукции);

класс качества (при наличии);

сорт (если это предусмотрено стандартами).

Отмечается, что информация должна быть достоверной, понятной и легко читаться, не вводить потребителя в заблуждение.

Для нефасованной продукции (на вес) обязательная информация доводится до потребителя на ценниках, табличках или иным наглядным способом. В частности, должно быть указано:

наименование продукта;

страна происхождения;

цена за единицу измерения.

При покупке овощей и фруктов потребителям рекомендуется:

не совершать покупки в местах стихийной торговли;

проверять наличие информации о происхождении продукции;

обращать внимание на соответствие наименования товара его внешнему виду;

избегать продукции без маркировки или с нечеткими, повреждёнными надписями.

