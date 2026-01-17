Безопасные покупки: что потребителям следует знать о маркировке овощей и фруктов
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подчеркивает, что маркировка пищевых продуктов играет ключевую роль в защите прав потребителей и позволяет делать осознанный выбор. Это правило в полной мере распространяется и на свежие овощи и фрукты, которые реализуются на территории Украины.
При реализации фасованных овощей и фруктов потребителю должна быть доступна следующая информация:
- наименование продукции (вид овощей или фруктов);
- страна происхождения;
- наименование и адрес оператора рынка, который отвечает за продукт;
- масса нетто (для фасованной продукции);
- класс качества (при наличии);
- сорт (если это предусмотрено стандартами).
Отмечается, что информация должна быть достоверной, понятной и легко читаться, не вводить потребителя в заблуждение.
Для нефасованной продукции (на вес) обязательная информация доводится до потребителя на ценниках, табличках или иным наглядным способом. В частности, должно быть указано:
- наименование продукта;
- страна происхождения;
- цена за единицу измерения.
При покупке овощей и фруктов потребителям рекомендуется:
- не совершать покупки в местах стихийной торговли;
- проверять наличие информации о происхождении продукции;
- обращать внимание на соответствие наименования товара его внешнему виду;
- избегать продукции без маркировки или с нечеткими, повреждёнными надписями.
