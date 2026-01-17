  1. В Україні

У Держпраці пояснили, чи може вимога пояснень за запізнення вважатися мобінгом

18:03, 17 січня 2026
Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків не вважаються мобінгом.
У Держпраці пояснили, чи порушує роботодавець права працівника, вимагаючи пояснення за запізнення.

Зазначається, що вимога роботодавця надати письмові пояснення щодо запізнення на роботу не є проявом мобінгу. Це правомірна дія в межах контролю за дотриманням трудової дисципліни. Згідно із законодавством, звернення до працівника з вимогою пояснень щодо порушень трудового розпорядку — це частина управлінських повноважень роботодавця.

Такі дії не є цькуванням, якщо вони не супроводжуються приниженням, погрозами чи психологічним тиском.

Також не вважаються мобінгом зміни умов праці, посади чи оплати праці, якщо вони проводяться відповідно до законодавства або договорів.

Раніше ми писали, коли можна звільнитися без відпрацювання і яку компенсацію можна отримати. 

