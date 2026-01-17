В Гоструда объяснили, может ли требование объяснений за опоздание считаться моббингом

Требования работодателя по надлежащему исполнению работником трудовых обязанностей не считаются моббингом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда объяснили, нарушает ли работодатель права работника, требуя объяснения за опоздание.

Отмечается, что требование работодателя предоставить письменные объяснения по поводу опоздания на работу не является проявлением моббинга. Это правомерное действие в рамках контроля над соблюдением трудовой дисциплины. Согласно законодательству, обращение к работнику с требованием пояснений относительно нарушений трудового распорядка – это часть управленческих полномочий работодателя.

Такие действия не являются травлей, если они не сопровождаются унижением, угрозами или психологическим давлением.

Также не считаются моббингом изменения условий труда, должности или оплаты труда, если они производятся в соответствии с законодательством или договорами.

Ранее мы писали, когда можно уволиться без отработки и какую компенсацию можно получить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.