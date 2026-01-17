  1. В Украине

В Гоструда объяснили, может ли требование объяснений за опоздание считаться моббингом

18:03, 17 января 2026
Требования работодателя по надлежащему исполнению работником трудовых обязанностей не считаются моббингом.
В Гоструда объяснили, нарушает ли работодатель права работника, требуя объяснения за опоздание.

Отмечается, что требование работодателя предоставить письменные объяснения по поводу опоздания на работу не является проявлением моббинга. Это правомерное действие в рамках контроля над соблюдением трудовой дисциплины. Согласно законодательству, обращение к работнику с требованием пояснений относительно нарушений трудового распорядка – это часть управленческих полномочий работодателя.

Такие действия не являются травлей, если они не сопровождаются унижением, угрозами или психологическим давлением.

Также не считаются моббингом изменения условий труда, должности или оплаты труда, если они производятся в соответствии с законодательством или договорами.

Ранее мы писали, когда можно уволиться без отработки и какую компенсацию можно получить.

