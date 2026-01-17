Ширяться чутки про «повне відключення електроенергії» на заході України – у ЦПД спростували фейк

Жодних рішень про блекаут від енергетичних органів станом на 17 січня немає – ЦПД РНБО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі масово поширюється лист про нібито «повне відключення електроенергії» в західних областях України, оформлений як офіційне повідомлення. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД наголосили, що станом на 17 січня немає жодних підтверджень таких дій з боку Міністерства енергетики, оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій або обленерго.

У Центрі зазначили, що поширення подібних повідомлень є елементом гібридної війни. Об’єктом таких атак є не лише енергосистема України, а й суспільна стійкість. Метою інформаційних вкидів називають емоційний вплив на населення для провокування паніки та дестабілізації ситуації в країні.

«Це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки — не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні», – додали в ЦПД РНБО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.