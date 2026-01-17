  1. В Україні

Ширяться чутки про «повне відключення електроенергії» на заході України – у ЦПД спростували фейк

16:34, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жодних рішень про блекаут від енергетичних органів станом на 17 січня немає – ЦПД РНБО.
Ширяться чутки про «повне відключення електроенергії» на заході України – у ЦПД спростували фейк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У мережі масово поширюється лист про нібито «повне відключення електроенергії» в західних областях України, оформлений як офіційне повідомлення. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ЦПД наголосили, що станом на 17 січня немає жодних підтверджень таких дій з боку Міністерства енергетики, оператора енергосистеми, обласних військових адміністрацій або обленерго.

У Центрі зазначили, що поширення подібних повідомлень є елементом гібридної війни. Об’єктом таких атак є не лише енергосистема України, а й суспільна стійкість. Метою інформаційних вкидів називають емоційний вплив на населення для провокування паніки та дестабілізації ситуації в країні.

«Це елемент гібридної війни, де об’єкт атаки — не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні», – додали в ЦПД РНБО.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна енергетика РНБО блекаут електроенергія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]