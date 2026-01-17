  1. В Украине

Распространяются слухи о «полном отключении электроэнергии» на западе Украины – в ЦПД опровергли фейк

16:34, 17 января 2026
Никаких решений о блэкауте от энергетических органов по состоянию на 17 января нет – ЦПД СНБО.
Распространяются слухи о «полном отключении электроэнергии» на западе Украины – в ЦПД опровергли фейк
В сети массово распространяется письмо о якобы «полном отключении электроэнергии» в западных областях Украины, оформленное как официальное сообщение. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ЦПД подчеркнули, что по состоянию на 17 января нет никаких подтверждений таких действий со стороны Министерства энергетики, оператора энергосистемы, областных военных администраций или облэнерго.

В Центре отметили, что распространение подобных сообщений является элементом гибридной войны. Объектом таких атак является не только энергосистема Украины, но и общественная устойчивость. Целью информационных вбросов называют эмоциональное воздействие на население для провоцирования паники и дестабилизации ситуации в стране.

«Это элемент гибридной войны, где объект атаки — не только энергосистема Украины, но и устойчивость общества. Целью таких вбросов является оказание эмоционального воздействия на население, чтобы спровоцировать панику и дестабилизировать ситуацию в Украине», — добавили в ЦПД СНБО.

Украина энергетика СНБО блэкаут электроэнергия свет

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

