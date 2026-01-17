  1. В Україні

Продаж авто в Україні: які податки треба сплатити

18:40, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Продаж транспортного засобу в Україні супроводжується податковими зобов’язаннями, розмір яких залежить від типу майна та кількості таких операцій протягом року.
Продаж авто в Україні: які податки треба сплатити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни, які планують продати власний автомобіль, зобов’язані сплатити податки відповідно до вимог законодавства. У податковій службі пояснюють, що розмір податку залежить від виду транспортного засобу та кількості продажів протягом року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда – дохід визначається виходячи з ціни,  зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

- середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу

 або

- ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати:

легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

- перший продаж за рік –  не оподатковується;

- другий продаж – 5 %;

- третій і більше – 18 %.

автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

- перший і другий продажі – 5 %;

- третій і більше – 18 %.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5%.

Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

- до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,

- до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]