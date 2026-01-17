Продаж авто в Україні: які податки треба сплатити
Громадяни, які планують продати власний автомобіль, зобов’язані сплатити податки відповідно до вимог законодавства. У податковій службі пояснюють, що розмір податку залежить від виду транспортного засобу та кількості продажів протягом року.
У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда – дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):
- середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу
або
- ринкової вартості, визначеної згідно із законом.
Якщо фізична особа вирішила продати:
легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:
- перший продаж за рік – не оподатковується;
- другий продаж – 5 %;
- третій і більше – 18 %.
автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:
- перший і другий продажі – 5 %;
- третій і більше – 18 %.
Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5%.
Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:
- до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,
- до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.
