Продаж авто в Україні: які податки треба сплатити

Продаж транспортного засобу в Україні супроводжується податковими зобов’язаннями, розмір яких залежить від типу майна та кількості таких операцій протягом року.

Громадяни, які планують продати власний автомобіль, зобов’язані сплатити податки відповідно до вимог законодавства. У податковій службі пояснюють, що розмір податку залежить від виду транспортного засобу та кількості продажів протягом року.

У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда – дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

- середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу

або

- ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Якщо фізична особа вирішила продати:

легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

- перший продаж за рік – не оподатковується;

- другий продаж – 5 %;

- третій і більше – 18 %.

автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:

- перший і другий продажі – 5 %;

- третій і більше – 18 %.

Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5%.

Якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:

- до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання,

- до 1 серпня сплатити визначені податкові зобов’язання.

