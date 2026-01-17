  1. В Украине

Продажа авто в Украине: какие налоги нужно оплатить

18:40, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Продажа транспортного средства в Украине сопровождается налоговыми обязательствами, размер которых зависит от типа имущества и количества таких операций в течение года.
Продажа авто в Украине: какие налоги нужно оплатить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые планируют продать собственный автомобиль, обязаны уплатить налоги в соответствии с требованиями законодательства. В налоговой службе поясняют, что размер налога зависит от вида транспортного средства и количества продаж в течение года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору налогоплательщика):

среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства

или

рыночной стоимости, определённой в соответствии с законом.

Если физическое лицо решило продать:

  • легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед, ставка налога на доходы физических лиц составляет:
  • первая продажа в году — не облагается налогом;
  • вторая продажа — 5 %;
  • третья и последующие — 18 %.

автобус, грузовой автомобиль, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:

  • первая и вторая продажи — 5 %;
  • третья и последующие — 18 %.

Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5 %.

Если физическое лицо продало движимое имущество и с полученного дохода не был уплачен налог или военный сбор, оно обязано:

  • до 1 мая года, следующего за отчётным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;
  • до 1 августа уплатить определённые налоговые обязательства.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]