Продажа авто в Украине: какие налоги нужно оплатить
Граждане, которые планируют продать собственный автомобиль, обязаны уплатить налоги в соответствии с требованиями законодательства. В налоговой службе поясняют, что размер налога зависит от вида транспортного средства и количества продаж в течение года.
В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору налогоплательщика):
среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства
или
рыночной стоимости, определённой в соответствии с законом.
Если физическое лицо решило продать:
- легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед, ставка налога на доходы физических лиц составляет:
- первая продажа в году — не облагается налогом;
- вторая продажа — 5 %;
- третья и последующие — 18 %.
автобус, грузовой автомобиль, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:
- первая и вторая продажи — 5 %;
- третья и последующие — 18 %.
Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5 %.
Если физическое лицо продало движимое имущество и с полученного дохода не был уплачен налог или военный сбор, оно обязано:
- до 1 мая года, следующего за отчётным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;
- до 1 августа уплатить определённые налоговые обязательства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.