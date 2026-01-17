Продажа авто в Украине: какие налоги нужно оплатить

Продажа транспортного средства в Украине сопровождается налоговыми обязательствами, размер которых зависит от типа имущества и количества таких операций в течение года.

Граждане, которые планируют продать собственный автомобиль, обязаны уплатить налоги в соответствии с требованиями законодательства. В налоговой службе поясняют, что размер налога зависит от вида транспортного средства и количества продаж в течение года.

В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору налогоплательщика):

среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства

или

рыночной стоимости, определённой в соответствии с законом.

Если физическое лицо решило продать:

легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед, ставка налога на доходы физических лиц составляет:

первая продажа в году — не облагается налогом;

вторая продажа — 5 %;

третья и последующие — 18 %.

автобус, грузовой автомобиль, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:

первая и вторая продажи — 5 %;

третья и последующие — 18 %.

Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5 %.

Если физическое лицо продало движимое имущество и с полученного дохода не был уплачен налог или военный сбор, оно обязано:

до 1 мая года, следующего за отчётным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;

до 1 августа уплатить определённые налоговые обязательства.

