Електронне працевлаштування у 2026 році: які зміни готуються для роботодавців і працівників

В Україні планують повністю перевести працевлаштування у електронну форму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14141, який передбачає внесення змін до статті 24 Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні.

Що передбачає електронний трудовий договір

Законопроєктом пропонується закріпити, що у разі укладення трудового договору в електронній формі ідентифікація працівника здійснюється шляхом підписання договору КЕП або УЕП. Сторони трудових відносин можуть за взаємною згодою визначати порядок створення, пересилання та зберігання електронних документів. Електронний кадровий документообіг має здійснюватися з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Таким чином, фізичне подання паспорта або інших документів для посвідчення особи перестає бути обов’язковим елементом процедури працевлаштування.

Чому ці зміни є актуальними

В Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради зазначають, що актуальність змін зумовлена умовами воєнного стану. Значна частина працездатного населення перебуває у статусі внутрішньо переміщених осіб, працює дистанційно або знаходиться за межами постійного місця проживання чи за кордоном. Запровадження електронного працевлаштування, за оцінкою фахівців, забезпечує реалізацію конституційного права на працю, спрощує залучення кадрів та сприяє відновленню економічної активності на деокупованих територіях.

Узгодження з правом ЄС

Окремо зазначається, що запропоновані зміни узгоджуються з Регламентом Європейського Союзу №910/2014 (eIDAS). Це розглядається як крок до гармонізації українського трудового законодавства з правом ЄС.

Як зміниться процедура працевлаштування

У порівнянні з чинною практикою, яка передбачає переважно паперову форму трудового договору, обов’язкову фізичну присутність працівника, подання оригіналів документів для ідентифікації та обмежене використання електронних документів, нова модель передбачає укладення трудового договору як електронного документа. Працевлаштування стане можливим дистанційно, ідентифікація здійснюватиметься через КЕП або УЕП, а електронні та паперові документи матимуть рівну юридичну силу.

Ризики для роботодавців

В Інспекції звертають увагу, що електронне працевлаштування не зменшує відповідальності роботодавця. Неналежна ідентифікація працівника або використання неперевіреного чи неправомірно застосованого електронного підпису може стати підставою для оскарження трудового договору або визнання його неукладеним. Також наголошується на необхідності дотримання правил зберігання електронних кадрових документів, адже їх втрата або неможливість відтворення фактично прирівнюється до їх відсутності під час перевірок або судових спорів.

Обов’язки, що залишаються чинними

Електронний трудовий договір не замінює інших обов’язків роботодавця. Йдеться про видання наказу про прийняття на роботу, подання повідомлення до Державної податкової служби та ведення табелів обліку робочого часу. Невиконання цих вимог розцінюється як порушення трудового законодавства.

Захист даних і перевірки

Окрему увагу приділено питанням кібербезпеки та захисту персональних даних, оскільки електронний кадровий облік передбачає обробку чутливої інформації. Під час перевірок Держпраці роботодавці повинні надати електронні трудові договори, підтвердити чинність електронних підписів та продемонструвати систему зберігання документів.

Як мінімізувати ризики

Для зниження ризиків роботодавцям рекомендують розробити внутрішній порядок електронного документообігу, перевіряти чинність КЕП і УЕП, забезпечити резервне зберігання даних, навчити кадрові служби та дотримуватися всіх вимог Кодексу законів про працю.

В Інспекції підкреслюють, що електронне працевлаштування у 2026 році означає перехід до нової моделі трудових відносин, ефективність якої залежатиме від поєднання цифрових інструментів із дотриманням трудових гарантій та належного кадрового обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.