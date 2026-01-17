Электронное трудоустройство в 2026 году: какие изменения готовятся для работодателей и работников

В Украине планируют полностью перевести трудоустройство в электронную форму.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу законопроект №14141, который предусматривает внесение изменений в статью 24 Кодекса законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве.

Что предусматривает электронный трудовой договор

Законопроектом предлагается закрепить, что в случае заключения трудового договора в электронной форме идентификация работника осуществляется путем подписания договора КЭП или УЭП. Стороны трудовых отношений могут по взаимному согласию определять порядок создания, пересылки и хранения электронных документов. Электронный кадровый документооборот должен осуществляться с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Таким образом, физическое представление паспорта или других документов для удостоверения личности перестает быть обязательным элементом процедуры трудоустройства.

Почему эти изменения актуальны

В Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечают, что актуальность изменений обусловлена условиями военного положения. Значительная часть трудоспособного населения находится в статусе внутренне перемещенных лиц, работает удаленно или находится за пределами постоянного места жительства или за рубежом. Внедрение электронного трудоустройства, по оценке специалистов, обеспечивает реализацию конституционного права на труд, упрощает привлечение кадров и способствует восстановлению экономической активности на деоккупированных территориях.

Согласование с правом ЕС

Отдельно отмечается, что предложенные изменения согласуются с Регламентом Европейского Союза №910/2014 (eIDAS). Это рассматривается как шаг к гармонизации украинского трудового законодательства с правом ЕС.

Как изменится процедура трудоустройства

По сравнению с действующей практикой, которая предусматривает преимущественно бумажную форму трудового договора, обязательное физическое присутствие работника, представление оригиналов документов для идентификации и ограниченное использование электронных документов, новая модель предусматривает заключение трудового договора как электронного документа. Трудоустройство станет возможным дистанционно, идентификация будет осуществляться через КЭП или УЭП, а электронные и бумажные документы будут иметь равную юридическую силу.

Риски для работодателей

В Инспекции обращают внимание, что электронное трудоустройство не уменьшает ответственности работодателя. Ненадлежащая идентификация работника или использование непроверенной или неправомерно примененной электронной подписи может стать основанием для обжалования трудового договора или признания его незаключенным. Также отмечается необходимость соблюдения правил хранения электронных кадровых документов, ведь их потеря или невозможность воспроизведения фактически приравнивается к их отсутствию во время проверок или судебных споров.

Обязанности, которые остаются в силе

Электронный трудовой договор не заменяет других обязанностей работодателя. Речь идет о издании приказа о приеме на работу, подаче уведомления в Государственную налоговую службу и ведении табелей учета рабочего времени. Невыполнение этих требований расценивается как нарушение трудового законодательства.

Защита данных и проверки

Отдельное внимание уделено вопросам кибербезопасности и защиты персональных данных, поскольку электронный кадровый учет предусматривает обработку чувствительной информации. Во время проверок Гоструда работодатели должны предоставить электронные трудовые договоры, подтвердить действительность электронных подписей и продемонстрировать систему хранения документов.

Как минимизировать риски

Для снижения рисков работодателям рекомендуют разработать внутренний порядок электронного документооборота, проверять действительность КЭП и УЭП, обеспечить резервное хранение данных, обучить кадровые службы и соблюдать все требования Кодекса законов о труде.

В Инспекции подчеркивают, что электронное трудоустройство в 2026 году означает переход к новой модели трудовых отношений, эффективность которой будет зависеть от сочетания цифровых инструментов с соблюдением трудовых гарантий и надлежащего кадрового учета.

