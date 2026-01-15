Рада поддержала электронное трудоустройство: трудовые договоры можно будет заключать онлайн

Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий заключать трудовые договоры онлайн без физического присутствия работника.

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада в четверг, 15 января, приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве (реестр № 14141).

Целью законопроекта является создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи без необходимости физического представления документов, удостоверяющих личность.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть четвертую статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой предусматривается, что при заключении трудового договора в виде электронного документа идентификация (удостоверение) личности работника осуществляется путем подписания трудового договора квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью, а стороны могут по взаимному согласию договориться о создании, пересылке и хранении данных такого лица и документов по вопросам трудовых отношений между работодателем и работником с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

В пояснительных материалах отмечается, что внедрение электронного трудоустройства будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места проживания. Устранение требования физического присутствия для подачи документов призвано обеспечить реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.