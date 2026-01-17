Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення за вбивство двох людей у Слов’янську

Чоловік, який у 2022 році вбив людей у Слов’янську, остаточно отримав довічне позбавлення волі.

Верховний Суд підтримав позицію прокурорів та залишив у силі довічне ув'язнення за вбивство двох людей у Слов’янську. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У жовтні 2022 року в місті Слов’янськ засуджений, застосувавши вибухівку та вогнепальну зброю, смертельно поранив двох осіб і ще одну — травмував.

Минулого року Дніпровський апеляційний суд, переглянувши вирок першої інстанції, визнав призначене покарання занадто м’яким та виніс нове рішення — довічне позбавлення волі за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Захист оскаржив це рішення в касаційному порядку, однак Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив скаргу без задоволення.

Суд не знайшов підстав для пом’якшення покарання.

У рішенні зазначено, що каяття може враховуватись лише у разі його щирості, підтвердженої конкретними діями — вибаченнями перед потерпілими та компенсацією завданої шкоди, чого засуджений не зробив.

З огляду на особу винного, тяжкість злочинів та їх вчинення в умовах воєнного стану, вирок апеляційного суду залишено без змін.

Засуджений відбуватиме довічне позбавлення волі.

