Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение за убийство двух человек в Славянске
Верховный Суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе пожизненное заключение за убийство двух человек в Славянске. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В октябре 2022 года в городе Славянск осужденный, применив взрывчатку и огнестрельное оружие, смертельно ранил двух человек и ещё одного — травмировал.
В прошлом году Днепровский апелляционный суд, пересмотрев приговор суда первой инстанции, признал назначенное наказание слишком мягким и вынес новое решение — пожизненное лишение свободы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Защита обжаловала это решение в кассационном порядке, однако Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил жалобу без удовлетворения.
Суд не нашёл оснований для смягчения наказания.
В решении указано, что раскаяние может учитываться только в случае его искренности, подтверждённой конкретными действиями — извинениями перед потерпевшими и возмещением причинённого ущерба, чего осуждённый не сделал.
С учётом личности виновного, тяжести преступлений и их совершения в условиях военного положения, приговор апелляционного суда оставлен без изменений.
Осужденный будет отбывать пожизненное лишение свободы.
