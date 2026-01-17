Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение за убийство двух человек в Славянске

Мужчина, который в 2022 году убил людей в Славянске, окончательно получил пожизненное лишение свободы.

Верховный Суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе пожизненное заключение за убийство двух человек в Славянске. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В октябре 2022 года в городе Славянск осужденный, применив взрывчатку и огнестрельное оружие, смертельно ранил двух человек и ещё одного — травмировал.

В прошлом году Днепровский апелляционный суд, пересмотрев приговор суда первой инстанции, признал назначенное наказание слишком мягким и вынес новое решение — пожизненное лишение свободы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Защита обжаловала это решение в кассационном порядке, однако Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил жалобу без удовлетворения.

Суд не нашёл оснований для смягчения наказания.

В решении указано, что раскаяние может учитываться только в случае его искренности, подтверждённой конкретными действиями — извинениями перед потерпевшими и возмещением причинённого ущерба, чего осуждённый не сделал.

С учётом личности виновного, тяжести преступлений и их совершения в условиях военного положения, приговор апелляционного суда оставлен без изменений.

Осужденный будет отбывать пожизненное лишение свободы.

