Зеленський підписав указ щодо санкцій проти російських спортивних пропагандистів

Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб і організацій, які виправдовують агресію РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.

До санкційного списку увійшли Павло Рожков, Дмитро Сміт, Яків Букін, а також організації "Паралімпійський комітет Росії" та "Федерація комп'ютерного спорту Росії".

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив Президент у своєму зверненні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.