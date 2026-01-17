  1. В Україні

Зеленський підписав указ щодо санкцій проти російських спортивних пропагандистів

16:57, 17 січня 2026
Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб і організацій, які виправдовують агресію РФ.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох  юридичних осіб. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. 

Обмеження вводяться проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді.

До санкційного списку увійшли Павло Рожков, Дмитро Сміт, Яків Букін, а також організації "Паралімпійський комітет Росії" та "Федерація комп'ютерного спорту Росії".

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив Президент у своєму зверненні.

 

