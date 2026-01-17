  1. В Украине

Зеленский подписал указ о санкциях против российских спортивных пропагандистов

16:57, 17 января 2026
Владимир Зеленский ввел санкции против лиц и организаций, оправдывающих агрессию РФ.
Зеленский подписал указ о санкциях против российских спортивных пропагандистов
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против трех физических и двух юридических лиц. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Ограничения вводятся против оправдывающих агрессию и используемых Россией в пропаганде.

В санкционный список вошли Павел Рожков, Дмитрий Смит, Яков Букин, а также организации "Паралимпийский комитет России" и "Федерация компьютерного спорта России".

«Согласовал и следующие санкционные шаги – решение в скором времени. Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но и украинских санкционных решений в списках партнеров. Уже сейчас в персональных санкциях партнеров, также в списках против юридических лиц, существенная часть – это предложения Украины», – подчеркнул Президент в своем обращении.

 

