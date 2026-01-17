  1. В Україні

Росія готує удари по обʼєктах, що обслуговують АЕС, — Зеленський

17:47, 17 січня 2026
Володимир Зеленський заявив, що розвідка надала інформацію про підготовку РФ до ударів по ключових об’єктах української енергосистеми.
Фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що, за даними ГУР, Росія готує нову хвилю ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, включаючи об’єкти, що забезпечують роботу АЕС.

Як стало відомо, керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко доповів про підготовку РФ нових атак енергетиці України.

Зазначається, що головна мета противника — максимально ускладнити життя мирного населення України.

Володимир Зеленський наголосив, що отримана інформація чітко окреслює плани, які російське військове командування ставить перед своїми силами. Основний висновок — жодних ознак бажання припинити війну чи дотримуватися домовленостей з боку агресора немає.

Навпаки, фіксується активна підготовка до нових ударів.

«Достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції», — наголосив Зеленський.

рф Україна енергетика обстріл ГУР МО

