Россия готовит удары по обслуживающим АЭС объектам — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что разведка предоставила информацию о подготовке РФ к ударам по ключевым объектам украинской энергосистемы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным Главного управления разведки, Россия готовит новую волну ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины, включая объекты, обеспечивающие работу атомных электростанций.

Как стало известно, руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко доложил о подготовке РФ новых атак на украинскую энергетику.

Отмечается, что главная цель противника — максимально усложнить жизнь мирного населения Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что полученная информация чётко очерчивает планы, которые российское военное командование ставит перед своими силами. Основной вывод — агрессор не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить войну или соблюдать договорённости.

Наоборот, фиксируется активная подготовка к новым ударам.

«Достаточно информации о подготовке последующих российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции», — подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.