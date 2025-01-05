Суд наказал женщину, которая пыталась пожарить на гриле кошку своей дочери

Женщина посадила кошку в переноску для животных и поставила ее на гриль.

Фото: dailymail.co.uk

В США окружной суд Кливленда вынес приговор женщине в деле о жестоком обращении с животными, пишет Normantranscript.

Как сообщила местная полиция, в июле в городе Мур Вероника Каррильо пыталась заживо пожарить кошку своей дочери-подростка на гриле на заднем дворе. К счастью, кошка получила лишь незначительные травмы и выжила.

По словам 16-летней дочери женщины, она услышала громкое мяуканье кота с заднего двора. Она пошла туда и обнаружила кошку в переноске для животных, завернутой в черный пластиковый мусорный пакет. Переноска стояла на зажженной гриле.

Девочка сняла переноску с гриля, а кота — с переноски, а затем вызвала полицию.

Когда прибыла полиция, у кота были опаленные усы и ожоги на лапах.

«Я готовила еду, и кошка обожглась, и вы понимаете, что я имею в виду, это нужно было сделать, знаете, мне жаль», — сказала Каррильо полиции.

На вопрос, что нужно было сделать, Каррильо ответила.

«Я имею в виду, что мне нужно было готовить», — сказала женщина.

Суд приговорил Веронику Каррильо к одному году тюрьмы с условным сроком на четыре года.

Фото: dailymail.co.uk

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.