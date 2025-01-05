Суд покарав жінку, яка намагалася посмажити на грилі кішку своєї доньки

Жінка посадила кішку у переноску для тварин та поставила її на гриль.

Фото: dailymail.co.uk

У США окружний суд Клівленда ухвалив вирок жінці у справі про жорстоке поводження з тваринами, пише Normantranscript.

Як повідомила місцева поліція, у липні в місті Мур Вероніка Каррільйо намагалася живцем посмажити кішку своєї доньки-підлітка на грилі на задньому дворі. На щастя, кішка отримала лише незначні травми та вижила.

За словами 16-річної доньки жінки, вона почула голосне нявкання кішки із заднього двору. Вона пішла туди і виявила кішку в переносці для тварин, яка була загорнута у чорний пластиковий пакет для сміття. Переноска стояло на запаленій грилі.

Дівчинка зняла переноску з гриля, витягнула кішку з переноски, а потім викликала поліцію.

Коли прибула поліція, у кішки були обпалені вуса та опіки на лапах.

«Я готувала їжу, і кішка обпеклася, і ви розумієте, що я маю на увазі, це потрібно було зробити, знаєте, мені шкода», - сказала Каррільо поліції.

На запитання, що треба було зробити, Каррільйо відповіла: «Я маю на увазі, що мені потрібно було готувати».

Суд засудив Вероніку Каррільйо до одного року в'язниці з умовним терміном чотири роки.

Фото: dailymail.co.uk

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