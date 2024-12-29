США готують важливе рішення на підтримку України, – Зеленський

30 грудня США оголосять про надання військової допомоги для України.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30 грудня США готують важливе рішення на підтримку країни. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів.

Те, що працює протягом цих років війни на захист України. І має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз: що більш повне постачання від партнерів, то більше збережених життів наших хлопців», - сказав Президент.

За словами Глави держави, триває робота і для того, щоб інші партнери України зберігали підтримку на необхідному рівні.

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